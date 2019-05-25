بسبب مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية لـ جهاد جريشة: حرام عليك

هاجمت صحيفة مغربية، قرارات الحكم المصري جهاد جريشة، خلال إدارته لمباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت بينهما ليلة أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وكان جريشة، ألغى هدف أيوب العلمود لاعب الوداد، والذي سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، بداعي وجود لمسة يد، بعدما عاد لتقنية الفيديو، قبل أن يطرد إبراهيم النقاش بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 50.



وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "ما قام به الحكم المصري جهاد جريشة، لا يمكن أن ندرجه إلا في خانة الزيادة في العلم، ما قام به وهو يلغي هدف أيوب العلمود هو فضيحة بكل المقاييس".



وتابعت: "بعيدًا عن العاطفة والتعصب وبالعودة لأكثر من خبير تحكيمي أكدوا لنا أن جريشة طبق القانون الجديد، الذي يلغي مثل هذه الأهداف، سواء كان لمس الكرة باليد متعمدًا، أو غير قصدًا".



وأضافت: "أوضح لنا خبير تحكيمي، أن المادة 12 من قانون المجلس التشريعي الذي يهم الأخطاء المباشرة للمس الكرة باليد، يؤكد صحة وشرعية الهدف، وبهذا يكون جريشة قد اجتهد أكثر من اللزوم مع الفيديو وتجاوز حتى القانون ومقتضياته".