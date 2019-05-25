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تعليم

عميد كلية الدراسات الإفريقية يعلن انطلاق رابطة التواصل الإفريقي في ثوبها الجديد

السبت 25/مايو/2019 - 11:55 ص
رابطة التواصل الإفريقي
رابطة التواصل الإفريقي
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انطلاق رابطة التواصل الإفريقي في ثوبها الجديد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات بملاعب جامعة القاهرة.

وتأتي الرابطة برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبحضور رئيس الاتحاد وسكرتير عام الاتحاد الدكتور هشام الجيوسي والدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، الدكتورة غادة علي مستشار وزير الشباب والرياضي ومدير النادي النسائي الدولي ودكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الأفارقة جامعة القاهرة والدكتورة رشا صبحي المشرف على رابطة التواصل الإفريقي بكلية الدراسات الإفريقية العليا وأعضاء رابطة التواصل الإفريقي والطلاب الأفارقة الدارسين بجامعة القاهرة والجامعات المصرية.

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