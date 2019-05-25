ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

ممشى الطور السياحي يتحول إلى مقلب للمخلفات والقمامة

مواطنون: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور من 30 سنة

تطويره وتجميله سيحوله لمزارا سياحي ومتنفسا لاهالى طور سيناء

رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده





ممشى طور سيناء السياحى القديم، أهمل لعقود من الزمان، يمتد لعدة كيلو مترات من أمام ميناء الصيد حتى خليج موسى مارا بشواطئ ريم الشاطئ والقمر وساحة العلم الكبرى الذى يطل على البحر مباشرة.





الممشى تم انشاؤه فى التسعينيات بمقاعد وأعمدة إنارة أتلفت بالكامل وظل بدون صيانه أو تطوير قرابة ٣٠ عاما.





وطالب مواطنو جنوب في سيناء باحياء الممشى وتطويره وانارته ليلا وخاصة مع قدوم موسم الصيف وإقبال السكان على الجلوس والمشى على الشواطئ.





وقال إبراهيم عبد الفتاح أحد سكان مدينة طور سيناء، إن الممشى كان فى البداية منار ليلا به مقاعد للمشاة ولكن تم إهماله بإلقاء المخلفات عليه ولم ينظف منذ عقود طويلة.





وأضاف محمود جلال أحد سكان طور سيناء، أن الممشى لو تم تطويره وتحميله وإدخال المرافق والخدمات له سوف يكون مزارا سياحيا ومتنفسا لأهالى طور سيناء.





واقترح أسامة أبو العتاب بتنظيم حملة شعبية من الجمعيات الأهلية وجمعيات الكشافة لتنظيم وتجميل الممشى والزراعة الأشجار على جانبيه علاوة أنه سوف يشجع المواطنين على ممارسة رياضة المشى والدراجات على الممشى.





وطالب عمر أبو سداح من سكان طور سيناء بالاهتمام بالممشى والشواطئ حيث تغيب عنها الخدمات ولا توجد بها دورات مياه أو إنارة حيث أنها مهملة رغم أنها من اجمل الشواطئ.



