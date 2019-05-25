عرض مغري.. الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو

وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الكبير في مستواه.



وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لرحيل اللاعب فى ظل تراجع مستواه، فضلا عن تلقى عرض مميز بمقابل مادى كبير للموافقة على رحيله نهائيا.



وحظى اللاعب بهجوم كبير من جماهير الأهلى بعد إهداره العديد من الفرص خلال الفترة الأخيرة سواء فى الدورى أو بطولة إفريقيا.



وتحسبا لرحيل اللاعب فتح الأهلى خط اتصال مع الكونغولى لابا كودجا مهاجم نهضة بركان المغربى للحصول على خدماته فى المرحلة المقبلة .

