غدًا.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، غدًا الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، كما سيعلن الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، بحضور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن النتيجة سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية للمديرية لإعلانها والحصول عليها برقم جلوس الطالب، فور اعتمادها من المحافظ.



و للحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط الخاص بموقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ http://www.kfsedu.gov.eg/.