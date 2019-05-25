زين ربيع شحاتة يكتب: يا عزيزى إنهم لصوص

السينما و الدراما أو الرسوم المتحركة كما يصفها الرئيس الأمريكى "روز فلت" هى أقوى أنواع الدعاية سواء تعمدت ذلك أو لا ، فالسينما من أهم الفنون و أقواها تأثيرًا لما تتمتع به من مؤثرات و عناصر جذب لا يمتلكها أى نوع آخر من الفنون ، ويوكل إليها نقل التراث من جيل إلى آخر ، فنحن إلى اليوم نستنشق هواء القاهرة القديمة من خلال أفلام الأبيض و الأسود لإسماعيل ياسين ونجيب الريحانى ، و غيرهما من نجوم زمن الفن الجميل ، نعم جميل فى كل شيئ ، فى نظافة الشوارع ، فى سلوك المواطنين ، فى روايات المبدعين ، ولأهمية الفن ودوره فى صناعة الأخلاق كان حتمًا وضروريًا أن يتعرض هذا القطاع إلى ضربات سريعة وقوية لشل حركة هذا القطاع و توقف عجلة الإنتاج السينمائى ، عن طريق دعم مواقع قرصنة غير شرعية تسلب العمل الفنى فى مرحلة من مراحل إنتاجه وتوزيعه ، وتضعه فى متناول الجمهور على شبكة الأنترنت ، مقابل إمتيازات مادية يظفر بها القراصنة ، وفوائد معنوية يظفر بها أعداء الوطن ، فكل عمل مسلوب يتسبب فى خسائر فادحة للمنتج الذى أنفق الملايين لإنتاجه ، ما قد يدفعه إلى التوقف عن الإنتاج ، وبذلك يكون الخاسر الأكبر هو الجمهور الذى سيحرم من أفلام بلده و يذهب لمشاهدة أفلام بعيدة كل البعد عن ثقافته و هويته .



وبالعودة إلى السينما نجد أنها عملية نقل و تجسيد إبداعى للواقع ، و يمكن تلمس أهمية السينما بالمرور سريعًا على تاريخ السينما البريطانية لنجد أن عصرها الذهبى كان ما بين عامى 1939 م ، 1945 م ، أى فترة الحرب العالمية الثانية حين وجد الإنجليز أن 19 مليون مواطن يذهب إلى دور السينما أسبوعيًا ، وأن مشاهدة الأفلام فى دور السينما أصبحت عادة إجتماعية للشعب ، فوضعت وزارة الإعلام يدها على الإنتاج السينمائى من خلال " وحدة إنتاج التاج " وتم إنتاج كمية كبيرة من الأفلام التى تحس الشعب على الترابط و التماسك ومواجهة العدو والطابور الخامس الذى أتهمته بريطانيا فى إسقاط فرنسا عام 1940 م ، خلال فيلم " رئيس الوردية ذاهب إلى فرنسا " ، لرفع الروح المعنوية للشعب البريطانى الذى ساهمت الدعاية بشكل عام و السينما بشكل خاص فى صناعة النصر خصوصًا بعد إرتفاع عدد رواد السينما من 19 مليون إلى 30 مليون أسبوعيًا ، ولم تكن أمريكا ببعيدة عن أوربا و العالم فى هذه الفترة حيث عمدت أمريكا إلى إمتلاك أكثر من نصف دور العرض فى العالم ، وأصدرت الحكومة الأمريكية دليل لهيليوود يتضمن الموضوعات التى يجب أن تتناولها الأفلام التى سيتم إنتاجها ، ولم يعترض صناع السينما بدعوى حرية الأبداع بل أن هناك أفلام أشرف على صناعتها "جورج مارشال " رئيس أركان الجيش الأمريكى .



و يمكن برهنة أن صناعة السينما فى مصر تواجه مواجهة شرسة من خلال الحملة التى قادتها قنوات المعارضة الحاقدة بالخارج ضد قرار الحكومة المصرية بغلق مواقع القرصنة ، وتصوير القرار بأنه حرمان لمحدود الدخل من مشاهدة الأفلام و المسلسلات ، وتناسي هؤلاء أنها متوفرة مجانًا من خلال قنوات فضائية شرعية تبث العمل بناء على تعاقد و أجر يحصل عليه المنتج ، ورعاية إعلانية تحصل عليها القناة ، فؤهلاء على يقين أن القراصنة لصوص يدمروا صناعة مصرية خالصة .



