تبدأ بالرياض تجريبيا.. العمل السعودية تطلق خدمة التسوية الودية للدعاوي العمالية إلكترونيا

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوي العمالية تجريبيا في العاصمة الرياض.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلي أن هذا النظام يمكن أطراف النزاعات من تقديم دعاوي الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.





وقال: إن وزارة العمل السعودية شرعت في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، علي أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.



