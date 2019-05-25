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أخبار البلد

تبدأ بالرياض تجريبيا.. العمل السعودية تطلق خدمة التسوية الودية للدعاوي العمالية إلكترونيا

السبت 25/مايو/2019 - 01:20 م
وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية
هيثم سعد الدين
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوي العمالية تجريبيا في العاصمة الرياض.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلي أن هذا النظام يمكن أطراف النزاعات من تقديم دعاوي الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

وقال: إن وزارة العمل السعودية شرعت في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، علي أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن التسوية الودية في المرحلة الأولى تعتبر من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة إلكترونيا، وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

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