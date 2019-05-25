انقسام في الأهلي بسبب صفقة المقاولون العرب

يدرس مسئولو النادى الأهلى حاليا فكرة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتسود حالة من الانقسام داخل جدران الأهلى، بسبب اللاعب حيث يسود اتجاه لصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب فى ظل الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن فريقه لفترة طويلة ومستمرة حتى الان وبالتالى تأثر مستواه الطبيعي.





فيما يؤكد الاتجاه الثانى داخل النادى هو التعاقد مع اللاعب لصغر سنة وامكانية عودته بعد الإصابة إلى ما كان عليه قبل الإصابة وأنه يمتلك إمكانات فنية كبيرة.



