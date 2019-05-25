فى جامعة القناة . مقابلات شخصية للمرشحين للتبادل الطلابي مع اكاديمية تيسينوف البلغارية

نظم اتحاد طلاب جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للتبادل الطلابي مع أكاديمية tsenov ببلغاريا.



وقد أجرى المقابلات المنسق العام لمنظمة Erasmus الدكتورة نهال لطفي بمشاركة الدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور خالد الزغبي من الجامعة.



وتقدم الطلاب لهذه الفرصة عن طريق إتحاد طلاب الجامعة بعد الإعلان عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 600 طالبا تم تصفيتهم ل 60 طالبا فقط لاختيار الأفضل من بينهم لتمثيل الجامعة بشكل مشرف في البرنامج الأكاديمي المقرر عقده في بلغاريا خلال شهر سبتمبر المقبل.