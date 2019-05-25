ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

فى جامعة القناة . مقابلات شخصية للمرشحين للتبادل الطلابي مع اكاديمية تيسينوف البلغارية

السبت 25/مايو/2019 - 01:50 م
جامعة القناه
جامعة القناه
انجي هيبة
نظم اتحاد طلاب جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للتبادل الطلابي مع أكاديمية tsenov ببلغاريا.

وقد أجرى المقابلات المنسق العام لمنظمة Erasmus الدكتورة نهال لطفي بمشاركة الدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور خالد الزغبي من الجامعة.

وتقدم الطلاب لهذه الفرصة عن طريق إتحاد طلاب الجامعة بعد الإعلان عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 600 طالبا تم تصفيتهم ل 60 طالبا فقط لاختيار الأفضل من بينهم لتمثيل الجامعة بشكل مشرف في البرنامج الأكاديمي المقرر عقده في بلغاريا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ترشيحاتنا

ليس لتراجع مستواه .. تعرف على سر استبعاد حمدي النقاز من قائمة منتخب تونس لأمم أفريقيا

بعد الانتكاسة الاقتصادية.. أردوغان يرتكب مجزرة جديدة بحق تركيا

نهضة بركان يستعين بمدرب منتخب المغرب للفوز على الزمالك

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

هنيدي يسخر من حجاب أحمد فهمي: المهم يكون عن اقتناع.. والأخير يرد

دعاء ليلة القدر.. تعرف على شرح: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة