مصرع طفلة اختل توازنها فسقطت من الدور الرابع بالسويس

لقيت طفلة 12 عاما في محافظة السويس مصرعها متأثرة بسقوطها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها في مدينة السلام.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بوفاة الطفلة ملك سيد محمد رضوان متاثرة بسقوطها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها بمدينة السلام.



وأكدت التحريات الأمنية أن الطفلة سقطت من الدور الرابع بمنزل الأسرة بسبب اختلال توازنها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت داخلها وقررت النيابة العامة تسليم جثة الطفلة لذويها وصرحت بالدفن.