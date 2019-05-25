الجيزة: حلول عاجلة للقضاء على مشكلات الصرف الصحي بأرض البحر وكفر غطاطي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي وضعت عددا من الحلول العاجلة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي التي تراكمت منذ سنوات بمناطق أرض البحر بحي العمرانية ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم.





وأشار المحافظ، إلى أن منطقة أرض البحر تعاني من مشكلة الصرف الصحي نظرا لوجود مخالفات بناء كثيرة بالمنطقة، ازدادت على مدار سنوات ادت الي عدم استيعاب خطوط الصرف بها للتوسع العمراني المخالف.





وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تركيب مواسير لخط الصرف الصحي لتستوعب الكثافة البنائية بالمنطقة، حيث تم بالفعل البدء في الأعمال وسوف يتم الانتهاء منها خلال ايام مما يساهم في محاصرة مشكلة الصرف بمنطقة أرض البحر.



