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حوادث

إصابة شخصين بحادث تصادم بصحراوى وادى النطرون

السبت 25/مايو/2019 - 01:42 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بالطريق الصحراوى أمام قرية الإمام مالك بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق لقاهرة-الإسكندرية الصحراوى السريع، أمام قرية الإمام مالك بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة مصطفى .ع .ع 21 سنة، بكسر بالساق، وفارس .م .ص19 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لاتخاذالعلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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