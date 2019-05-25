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محافظات

بعد غرق شارع بفيصل.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط المياه من منطقة عمرو بن العاص

السبت 25/مايو/2019 - 01:51 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال شفط المياه من شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الملك فيصل، حيث أدى الاستهلاك الكثيف من المواطنين للمياه بالمنطقة إلى زيادة الضغط على خط الصرف ما أدى لوجود بعض التسريبات لمياه الصرف.

ووجه رئيس مدينة الجيزة وحي العمرانية بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمرافق بالمنطقه للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم دون أي تأثير على خطوط المياه والصرف.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بشفاطات المياه لإزالة أي تجمعات للمياه وذلك لمنع حدوث تأثيرات على الحركة المرورية.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقة كفر غطاطي والتي جاءت نتيجة لبعض الأعمال بمحطة أبو رواش وقد وجه المحافظ بوجود خدمة ثابتة من إدارة المرافق بحي الهرم وشركه مياه الشرب والصرف لإزالة أي مياه من الشوارع لحين حل المشكلة نهائيا.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس عوض احمد والمهندس مصطفي محمد نائبا رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل.

بعد غرق شارع بفيصل.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط المياه من منطقة عمرو بن العاص
بعد غرق شارع بفيصل.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط المياه من منطقة عمرو بن العاص
بعد غرق شارع بفيصل.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط المياه من منطقة عمرو بن العاص

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