رفع 80 طن قمامة ومخلفات بطراد النيل وتعيين كشك حراسة منعا لتكرار المخالفات بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة للقضاء على المقالب العشوائية ورفع تراكمات ومخلفات القمامة ونقاط تجمع منطقة طراد النيل بالبرجاية بالقرب من شركة تصليح السفن البحرية شمال قرية دماريس.



قال المهندس محمد سيد رئيس المركز أنه تم استخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة المنيا وتم رفع 80 طن مخلفات اي ما يقرب من حمولة 30 قلابا.



وتم وضع كشك وتعيين حراسة دورية على مدار الساعة حتى لا تتكون نقطة تجمع اخرى، مشيرا الى انه سيتم تشجير المناطق المطلة على شاطئ النيل.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية تله بتنفيذ حملة نظافة بنواحي الوحدة المحلية بقريتى تلة وصفط الشرقية تم رفع المخلفات ونقلها الي الظهير الصحراوي، كما تم تنفيذ حالة ازالة لمساحه قيراط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

