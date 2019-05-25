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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف معتمر عائدين من الأراضي المقدسة

السبت 25/مايو/2019 - 01:30 م
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المعنية بتسيير الحج والعمرة للشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 3690  معتمرا عائدين من الأراضي المقدسة على متن 14 رحلة، حيث تصل 9 رحلات من جدة و5 رحلات قادمة من المدينة.

ويستقبل فريق من العلاقات العامة المعتمرين داخل الصالات لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى،  بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين  وحمايتهم من أشعة الشمس.

واتخذت شركة مصر للطيران جميع الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

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