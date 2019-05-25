تباين اليورو أمام الجنيه.. ويسجل 18.99 جنيه للبيع اليوم السبت 25-5-2019

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى البنوك اليوم السبت 25 يناير 2019 ، حيث سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 18.71 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.



ووصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.68 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.03 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.



وبلغ سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 18.72 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في بنك بلوم اليوم نحو 18.74 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.