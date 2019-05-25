ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تباين اليورو أمام الجنيه.. ويسجل 18.99 جنيه للبيع اليوم السبت 25-5-2019

السبت 25/مايو/2019 - 01:29 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى البنوك اليوم السبت 25 يناير 2019 ، حيث سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 18.71 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.68 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.03 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وبلغ سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 18.72 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع ، وسجل سعر اليورو في بنك بلوم اليوم نحو 18.74 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

تامر حسنى ولا أحمد سعد.. ريم البارودي: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر

الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل

بعد الانتكاسة الاقتصادية.. أردوغان يرتكب مجزرة جديدة بحق تركيا

الكاميرات كشفتها.. حبس الأم قاتلة طفلها بشرم الشيخ

آخر الأخبار.. السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..مجهولون يطعنون ابنة شقيق زكي مبارك

بقت فحم.. احتراق 10 سيارات في انفجار خط الغاز بمنطقة كرموز بالإسكندرية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر