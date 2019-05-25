السعيد: تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها ، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.





وأكد رئيس جامعة بنها، أن تغيير مسمى كلية الحاسبات الى الحاسبات والذكاء الاصطناعى وإنشاء تخصص نوعي جديد بها يأتى تماشيًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفيًا وابتكاريًا للمشاركة فى صنع المستقبل ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.





واضافت الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها ان تغيير مسمى الكلية مع إضافة قسم متخصص يعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم بمجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.



