فى ذكراه الـ 56 .. القصة الكاملة لتأسيس يوم أفريقيا .. كيف وحد العمل المشترك بين أبناء القارة السمراء؟

تحتفل القارة السمراء اليوم بالذكرى الـ 56 ليوم أفريقيا وهو احتفال يقام يوم 25 مايو من كل عام، عرف سابقا بيوم يوم الحرية الأفريقي ويوم التحرير الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وهو الاتحاد الأفريقي حاليا.

عاصمة غانا لتأسيس يوم حرية إفريقيا، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر (التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة)، وإثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا.

هدف توصيات المؤتمر الذى عقد بأكرا إلى تحديد يوم أفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب بعدما خضع الشعب الإفريقي لسنوات طويلة للاحتلال .

وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في 25 مايو عام 1963 الميثاق التأسيسي ليوم إفريقيا في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي، وجرى اختيار الخامس والعشرين من مايو كيوم لأفريقيا لتزامنه مع الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.

الإتحاد الإفريقى

جاء الهدف من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية لتشجيع إنهاء الاستعمار في أنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية، تعهدت المنظمة بدعم العمل الذي يقوم به المقاتلون من أجل الحرية، وإزالة الوصول العسكري إلى الدول المستعمرة، وتم وضع ميثاق يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في جميع الدول الأعضاء.

وتتكون منظمة الوحدة الأفريقية من معظم الدول الأفريقية، تم إعلان تأسيسها، في 25 مايو 1963 حيث التقى ممثلو ثلاثين دولة أفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا، استضافها الإمبراطور هيلا سيلاسي، بحلول ذلك الوقت كان أكثر من ثلثي القارة قد حصلوا على الاستقلال، ومعظمهم من الدول الأوروبية الإمبراطورية.