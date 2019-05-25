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أصل الحكاية

فى ذكراه الـ 56 .. القصة الكاملة لتأسيس يوم أفريقيا .. كيف وحد العمل المشترك بين أبناء القارة السمراء؟

السبت 25/مايو/2019 - 01:53 م
يوم إفريقيا - تعبيرية
يوم إفريقيا - تعبيرية
ميس رضا
تحتفل القارة السمراء اليوم بالذكرى الـ 56 ليوم أفريقيا وهو احتفال يقام يوم 25 مايو من كل عام، عرف سابقا بيوم يوم الحرية الأفريقي ويوم التحرير الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وهو الاتحاد الأفريقي حاليا.

البداية كانت

كان الاحتفال بيوم إفريقيا للمرة الأولى بعدما دعا المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة الذى انعقد فى  14 أبريل من العام 1958 بأكرا عاصمة غانا لتأسيس يوم حرية إفريقيا، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر (التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة)، وإثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا.

الغرض من تأسيس يوم إفريقيا

هدف توصيات المؤتمر الذى عقد بأكرا إلى تحديد يوم أفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب بعدما خضع الشعب الإفريقي لسنوات طويلة للاحتلال .

سبب اختيار 25 مايو للاحتفال به

وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في 25 مايو عام 1963  الميثاق التأسيسي ليوم إفريقيا في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي، وجرى اختيار الخامس والعشرين من مايو كيوم لأفريقيا لتزامنه مع الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.


الإتحاد الإفريقى

جاء الهدف من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية لتشجيع إنهاء الاستعمار في أنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية، تعهدت المنظمة بدعم العمل الذي يقوم به المقاتلون من أجل الحرية، وإزالة الوصول العسكري إلى الدول المستعمرة، وتم وضع ميثاق يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في جميع الدول الأعضاء.

 

وتتكون منظمة الوحدة الأفريقية من معظم الدول الأفريقية، تم إعلان تأسيسها، في 25 مايو 1963 حيث التقى ممثلو ثلاثين دولة أفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا، استضافها الإمبراطور هيلا سيلاسي، بحلول ذلك الوقت كان أكثر من ثلثي القارة قد حصلوا على الاستقلال، ومعظمهم من الدول الأوروبية الإمبراطورية.

انعكاس للعمل المشترك تحت مظلة واحدة 

من جانبه، قال الدكتور عصام قرطام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية النيجيرية لرجال الأعمال إن ذكرى الاحتفال بيوم إفريقيا والذي يوافق 25 مايو من كل عام يعد انعكاسا للتعاون والعمل المشترك بين مختلف الدول الإفريقية.

 

وأوضح "قرطام"، فى تصريحات لـ صدى البلد"،  أن إفريقيا تسير بخطى ثابتة نحو رؤى وخطط حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية والتي من خلالها يتحقق الرخاء والتنمية للقارة السمراء  من خلال رؤية مصرية تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي.

 

وشدد قرطام على ضرورة أن يقوم رجال أعمال وطنيين بضخ استثمارات وأعمال تجارية في إفريقيا لمواجهة محاولات التغلغل الصهيوني في القارة الأفريقية حماية للعمق الأمن القومي الاستراتيجي المصري إفريقيا.

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