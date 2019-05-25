ممتاز دسوقي: ظاهرة التسول عبر الإنترنت لا تقل خطورة عن الموجودة بالشارع

تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة التسول عبر الانترنت، والتي تعتبر وسيلة جديدة للنصب على المواطنين، من خلال استخدام كلمات استعطافية، ونشرها بالمجموعات المختلفة على مواقع التواصل، لجلب المال بدون وجه حق.



واكد دسوقي، ان التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تقل خطرا كظاهرة عن التسول بالشوارع، ليس فقط من حيث النصب واستغلال المواطنين، بل من حيث التأثير على المظهر الحضاري لمصر وكرامة المواطن المصري.



وطالب النائب بالتصدي للظاهرة بكل حزم، وفرض الرقابة على صفحات مواقع التواصل التي تروج لمثل هذه الأمور للحد من تعرض المواطنين للاستغلال والنصب عليهم.