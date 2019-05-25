تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالوادي الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه

تواصل محافظة الوادى الجديد تنفيذ مشروعات خدمية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تصل إلى نحو 13 مليون جنيه، ضمن أعمال خطة المديرية لاستكمال منظومة المشروعات الخدمية بالمحافظة.



وأعلن المهندس أحمد حسين،وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد،أنه يجرى استكمال تنفيذ أعمال إنشاء إدارتي المرور والحماية المدنية بالداخلة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ١٠ ملايين جنيه، حيث يجرى متابعة مراحل التنفيذ والتشديد على ضرورة التسليم في المواعيد المقررة.



وأضاف حسين في تصريح أنه جرى الانتهاء من أعمال الخرسانة لحمام السباحة بنادي بلاط، الجاري إنشاءه بتكلفة إجمالية تبلغ ٣ ملايين جنيه، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأبناء المركز؛ ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ٣ أشهر.



ولفت حسين إلى أنه يتم أيضا استكمال خطة توصيل المرافق للقرى الجديدة التي نفذتها المحافظة بالمراكز الإدارية الخمسة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ثلاثة قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة والذين يتم تمويلها من البنوك الوطنية.

