لأول مرة.. دورة رمضانية تستعين بالـ Var في المباراة النهائية

في خطوة جريئة تفكر إدارة بطولة سليم الحي الرمضانية بمحافظة السويس في استخدام تنقية حكم الفيديو المساعد "Var" في المباراة النهائية للبطولة.



فقد صرح المهندس عصام عبد الرحيم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصاحب الاقتراح، أن إدارة البطولة تسعى للتطوير والتجديد دائمًا، بطولة سليم الحي كان لها السبق في إنشاء أول استديو تحليلي لمباريات دورة رمضانية، والآن نفكر في استخدام Var في نهائي البطولة.



ومن جانبه قال الكابتن سيد سخان المدير الفنى للبطولة إنه حاليًا يتم دراسة الأمر بعناية تمهيدًا للتنفيذ وأن الكابتن إسماعيل فرج مسئول التنظيم بالبطولة قدم دراسة وافية لمجلس الإدارة بضرورة توفير شاشات عرض كبري للحكام وكذلك تصوير المباراة بأكثر من كاميرا وبالاستعانة بمخرج محترف وقال إن استخدام الـ Var سيكون حدثا جديدا لسليم الحي وللرياضة في مراكز الشباب خاصة أن النهائي سيحضره محافظ السويس وقيادات وزارة الشباب.