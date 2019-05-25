تجديد حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية فى طوخ 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية، حبس صاحب كافتيريا 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل صاحب معرض أجهزة كهربائية مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة المدعو "محمد م. ع." -59 عاما تاجر أجهزة كهربائية- داخل سيارة نصف نقل بمنطقة مهجورة في الجبل بقرية ميت كنانة.



وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة "أشرف ا. ع." -صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة-، وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجني عليه ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه.



وأوضح أنه استدرج المجني عليه إلى مقر الكافتيريا، وضربه على رأسه بعصا خشبية؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال، فنقل الجثة داخل سيارة متهالكة في منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة.