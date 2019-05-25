ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية فى طوخ 15 يوما

السبت 25/مايو/2019 - 01:33 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية، حبس صاحب كافتيريا 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل صاحب معرض أجهزة كهربائية مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة المدعو "محمد م. ع." -59 عاما تاجر أجهزة كهربائية- داخل سيارة نصف نقل بمنطقة مهجورة في الجبل بقرية ميت كنانة.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة "أشرف ا. ع." -صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة-، وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجني عليه ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه.

وأوضح أنه استدرج المجني عليه إلى مقر الكافتيريا، وضربه على رأسه بعصا خشبية؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال، فنقل الجثة داخل سيارة متهالكة في منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة.

ترشيحاتنا

الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع.. اعرف تفاصيل الطقس المتوقع خلال الأسبوع

خدمات إلكترونية .. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

في 3 خطوات وبـ 4 مستندات .. تعرف على تفاصيل استخراج بطاقة تموين خاصة بك

بيان الأهلي الناري يجبر هاني أبو ريدة على قيادة اجتماع الجبلاية..الاثنين

دماء مع آذان الفجر.. تفاصيل مثيرة في جريمة تخلص الزوجة والعشيق من الزوج بعد السحور في الجيزة.. المتهمة اختلقت واقعة سرقة للهروب من جريمتها

مكتبة التلفزيون المصري الرقمية حصريا علي منصة Watch iT

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر