صعيد بلا ثأر.. مبادرة نسائية لوقف سلسال الدم بين عائلات قنا.. توعية السيدات أهم أدواتها وتشريع خاص للخصومات الثأرية هدف رئيسي

صاحبة المبادرة:

المبادرة تستهدف توعية المرأة بمخاطر الثأر باعتبارها المحرك الرئيس للأزمة

هدفنا وقف سلسال الدم بين العائلات والقبائل وسن تشريع خاص للخصومات الثأرية

مؤيديون:

نتمنى أن ألا تلتفت المبادرة للدعاوى السلبية التى تقف فى طريق مساعى الصلح

المرأة إما أن تكون سببًا فى حقن الدماء أو سببًا فى اشعال فتيل أزمة الثأر

خطوة على الطريق الصحيح تستحق الدعم والمساندة من كافة أطياف المجتمع





مبادرة "صعيد بلا ثأر" قد لا تكون هى الأولى من نوعها لحقن الدماء فى صعيد مصر وفتح صفحة جديدة من الصفح والتسامح بين العائلات التى تربطها خصومات ثأرية، لكنها أول مبادرة نسائية لوقف و مواجهة عادة الثأر الذميمة، بعدما كان محرمًا على المرأة الاقتراب من هذه المنطقة باعتبارها شأنًا و أمرًا خاصا بالرجال فحسب، رغم أن المرأة لها الدور الأكبر فى استمرار نزيف الدماء بين العائلات المتنازعة أو حقن الدماء باعتبارها الأم أو الزوجة أو الابنة التى تحرض ذويها على الثأر لقتيلهم أو اختيارها أن تكون حمامة السلام.





المبادرة التى لم يتعد على إطلاقها فترة طويلة، جاءت فكرتها من سيدة اكتوت بنار الثأر عندما فقدت نجلها فى خصومة ثأرية، حيث أعلنت أماني ماهر أبوسحلي "رئيس أول لجنة نسائية للمصالحات بمصر" عن تدشين مبادرة تحمل عنوان "صعيد بلا ثأر" للحد من الخصومات الثأرية ووقف سلسال الدم بين العائلات والقبائل، من خلال ندوات توعية للسيدات في المنازل و التجمعات العامة، مع تفعيل الجهود الأمنية والقضائية تجاه الخصومات الثأرية القائمة، وسن تشريع خاص للخصومات الثأرية من خلال أعضاء مجلس النواب.





وأوضحت أن مبادرة" صعيد بلا ثأر" جاءت من منطلق المعاناة والتجربة المريرة التى عانتها بعد فقدان نجلها فى خصومة ثأرية، وهو ما جعلها تبحث عن حل للمساهمة فى وقف سلسال الدم بين العائلات بسبب عادة الثأر الذميمة التى تسىء كثيرًا لصعيد مصر، فكان لابد من البحث عن الطرف الأهم فى هذه الأزمة وهى المرأة، لأنها صاحبة قرار فى هذا الأمر لا يقل عن دور الرجل، فهى المحرك والدافع للانتقام وفى نفس الوقت هى مفتاح الحل والصفح إذا أرادت ذلك.





وأضافت أن لجان المصالحات الثأرية تجاهلت المرأة تمامًا خلال عقد جلسات الصلح بين العائلات المتنازعة و كان يتم التعامل مع الأمر وكأنه خاص بالرجال فقط، وهو ما كان يؤدى لفشل الكثير من الجهود لحل الأزمات، لذلك وبحكم تجربتى الشخصية أعلم تمامًا أن المرأة له دور رئيس فى نجاح أو فشل جهود الصلح، لذلك بعدما تمكنت من تأسيس أول لجنة نسائية للمصالحات الثأرية بمصر بمباركة ورعاية الأجهزة التنفيذية والأمنية، دشنت مبادرة "صعيد بلا ثأر" وكانت المرأة هى محور الاهتمام لتوعيتها بخطورة الثأر و أنه بمثابة سلسال دماء لن ينتهى وأن مأساتها لن يكون آخرها موت ابن أو زوج فقط طالما أصرت على الأخذ بالثأر.





و أشارت إلى أنه من ضمن أهداف المبادرة تفعيل القوانين وكسب مؤيدين من أعضاء مجلس النواب لوضع تشريعات خاصة بجرائم الثأر، حتى تكون هناك عقوبات رادعة بجانب جهود التوعية والإقناع للسيدات، مضيفًة بأنها حريصة على الذهاب لأماكن الملتهبة والتى تنتشر بها الخصومات الثأرية فى قنا لتوعية السيدات بالتصالح من أجل حقن الدماء مع ترك الأمر للقضاء لكى يتولى القصاص العادل.





وأضافت أن اللجنة النسائية والمبادرة التى تم إطلاقها سوف تكون عونًا وسندًا وداعمًا لجهود لجان المصالحات الخاصة بالرجل من أجل الوصول إلى صعيد بلا ثأر بشكل فعلى حتى يعم الأمن والسلام و تتحقق مسيرة التنمية ، لأنه من العلوم للجميع أنه لن تتحقق أى نهضة تنموية بدون وجود أمن وأمان حقيقى.





قال أحمد سعد جريو- عضو المجلس الأعلى للثقافة، فكرة اللجنة النسائية طرحتها السيدة الفاضلة أماني أبوسحلي خلال مشاركتها في فعاليات مبادرة المناهضة الثقافية والفني للممارسات الثأرية والتي نظم خلالها 25 فعاليات بالقرى التي تعاني من مشاكل ثأريه، بهدف تمثيل للمرأة فى عملية الصلح التى كان معتادًا أن تتم من خلال الرجال دون وجود أى دور يذكر للمرأة، رغم أنها عنصر فعال وقوى فى الأزمة و تملك الجز الأكبر فى حل الخصومة بقبولها الصلح و إقناع زوجها أو ابنها بذلك.





و أضاف جريو، من أهم ثمار هذه اللجنة أنها بدأت فى عمل لقاءات و جلسات نقاشية مع سيدات شاء القدر أن يفقدن أبنائهن أو أزواجهن فى خصومات ثأرية، حيث تقوم رئيسة اللجنة ومن معها من السيدات الفضليات بعملية إقناع وتوعية بمساوئ الثأر و أن الصلح هو مفتاح الحل للأزمة وبمثابة حياة جديدة لأسرتها وللمحيطين بها.





فيما اعتبر أشرف عبدالعاطى"مدرس"المبادرة مبادرة"حياة" لأنها تسعى لحقن الدماء و الحفاظ على حياة كافة الأطراف، ليس طرفى الخصومة فحسب، بل أهالى المنطقة المحيطة بأطراف الخصومة أيضًا، فكم من ضحايا للخصومات الثأرية فقدوا حياتهم دون ذنب و دون أن يكون لهم علاقة بالأمر إلا أن حظهم السيئ أوجدهم فى منطقة الصراع بين طرفى الخصومة، و الأجمل فى هذه المبادرة أنها لا تغفل دور القضاء فى القضية، فالتوعية تسير فى اتجاه و القانون يسير بشكل طبيعى.





ويتمنى محمد نبيل عيسى"مؤسس صفحة بوابة الشكاوى بقنا"، أن تستمر المبادرة و لا تلتفت لأى دعاوى سلبية قد تواجهها خلال فترة عملها، فدائمًا الأفكار الناجحة تجد من يقف ضدها، إضافة إلى أنها مبادرة نسائية وهو ما قد يلقى رفض من قبل بعض الأشخاص أو المستفيدين من الخصومات الثأرية، فتجار السلاح و الدماء و بعض القيادات القبلية المستفيدة من الخصومات و النزاعات يزعجها وجود هذه المبادرات الطيبة التى تهدف لحقن الدماء و فرض الهدوء و الأمان.





فيما ترى كواعب البراهمى "كاتبة"، أن المبادرة تعتبر خطوة على الطريق الصحيح ومن الناحية الانسانية تستحق الدعم والاهتمام و أن تُفعل على أرض الواقع بطريقة صحيحة، مع ضرورة تحقيق العدالة الناجزة فهى من أهم الأسباب التى تقضى على ظاهرة الثأر تمامًا فالحكم السريع على القاتل بالإعدام طالما توافرت أركان الجريمة يحقق رضا نفسى لأهل القتيل، حيث إنه لا يستقيم الأمر مع ترك القاتل على قيد الحياة وحتى ولو وراء القضبان.



