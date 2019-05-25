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أبي أنا أحبك.. آخر كلمات نطقتها طفلة قبل أن يقتلها والدها ويخنق إخوتها الـ4

السبت 25/مايو/2019 - 01:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
"أبي أنا أحبك" كلمات أطلقتها فتاة بعمر الـ 8 سنوات لوالدها قبل أن يقدم على قتلها بدم بارد في قضية هزت ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويواجه الأب القاتل "تيموثي جونز جونيور" عقوبة الإعدام بعد أن ثبت أنه مذنب بتهمة قتل أطفاله الخمسة، الذين تصل أعمارهم من عام واحد إلى أعوام في جنوب ولاية كاليفورنيا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعن ملابسات الجريمة، ألقى مهندس الكومبيوتر "جوبز" بجثث ابنائه الخمس في سيارته وظل يقود بهم على الطريق لمدة أسبوع، بعد أن قام بخنقها واحد تلو الآخر.

وقيل إن الابنة الكبرى، شهدت قتل شقيقها الصغير بدم بارد على يد والدهما، قبل أن يقدم الأب على قتلها هي الأخرى.

وبحسب اعترافات المتهم ، قالت الابنة الكبرى للقاتل قبل أن يخنقها "أبي.. أنا أحبك".

وبعد تدوين مجموعة كاملة من خطط تقشعر لها الأبدان لقتل أطفاله، مثل "ذوبان الأجسام" أو "نشار العظام أو تقطيع الأجساد لقطع الصغيرة، والقائها لمحطة صرف صحي" قام القاتل أخيرًا بدفن الجثث في منطقة ريفية جانب التل بالقرب من كامدن ، ألاباما.

استمعت المحكمة إلى جونز، الذي تم اعتقاله عند نقطة تفتيش لتعليم قيادة السيارات في مقاطعة سميث ، ميسيسيبي، في 6 سبتمبر 2014 بعد أن قام رجال الشرطة بتشخيص رائحة فظيعة وصفوها بأنها "رائحة موتى"، وأثناء البحث عن سيارة كاديلاك إسكاليد ، عثرت الشرطة على دلو من المواد الكيميائية والدم واليرقات وملابس الأطفال.

وفي اعترافه، قال جونز أيضًا إنه جعل ابنه يمارس التمارين الرياضية لساعات كعقوبة لكسر أحد منافذ الطاقة في منزله، وعندما وجد ابنه البالغ من العمر ست سنوات، تابع خنق إخوته الآخرين.

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أبي أنا أحبك.. آخر كلمات نطقتها طفلة قبل أن يقتلها والدها ويخنق إخوتها الـ4

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