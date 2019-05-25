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حوادث

ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

السبت 25/مايو/2019 - 01:25 م
صدى البلد
محمد صبرى
تمكن رجال الامن بالقاهرة، من ضبط أربعة أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (مالك ورشة كائنه بدائرة القسم - عدد 3 عاملين أحدهم مسجل شقى خطر) حــــــال قيامهم بأعمال الحفر داخل الورشة "ملك الأول" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1,30متر بعمق 7 أمتار) والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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