استدعاء استشاري عظام.. طلبات دفاع متهم في خلية الوراق الإرهابية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.





وتمسك الدفاع بسماع أقوال أحد الخبراء الاستشاريين فى جراحة العظام لمعرفة هل بإمكان المتهم الاول حمل سلاح واستخدامه من عدمه.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



