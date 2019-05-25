بعد نفاد الحجز الإلكتروني.. مطالب بزيادة نسبة تذاكر القطارات المحجوزة أون لاين لـ 60%

أكد المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، والخبير فى قطاع النقل، وعضو الاتحاد الدولى للنقل أن السكك الحديدية ينبغي عليها زيادة كميات المقاعد المخصصة للحجز الالكترونى وذلك بعد نفاد تذاكر الحجز الالكترونى لتذاكر العيد.





ونوه "سعداوى"،إلى أن نسبة 20% من التذاكر المخصصة للحجز الإلكترونى غير كافية فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده البلاد للتكنولوجيا المتقدمة وعلى السكك الحديدية أن ترفع نسبة تذاكر الحجز الالكترونى إلى 60% خلال الفترة المقبلة لتشجيع التحول الرقمى وفى نفس الوقت للقضاء على السوق السوداء والتدخل البشرى فى عمليات الحجز وتخصيص التذاكر بنظام المحاباة.





من ناحية أخرى، طالب سعداوى بالعمل على الاستعداد لموجات الحر القادمة من خلال رفع كفاءة الجرارات والاستعداد من ورش الصيانة بشكل كبير،خاصة أن موجة الحر تسببت فى خسائر لقطاعات النقل كافة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل اثناء ارتفاع درجات الحرارة.





ولفت إلى أن استهلاك القطارات للوقود يرتفع أثناء ارتفاع درجات الحرارة كما ان استهلاك مترو الأنفاق للكهرباء هو الآخر مرتفع للغاية وبالتالى ترتفع كميات الاستهلاك للطاقة سواء فى المترو أو السكك الحديدية مع ثبات أسعار التذاكر ما يؤدى إلى خسائر كبيرة.



