ضبط لص تخصص في سرقة المساكن في الوادي الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، من ضبط لص تخصص في سرقة المساكن حيث سرق مبالغ مالية من شقة سكنية بمدينة الخارجة.



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط لص سرق وحدة سكنية بزمام مركز الخارجة، وتبين ورود بلاغ من "س" 32 ربة منزل ومقيمة بحي 25 يناير بمدينة الخارجة عن اكتشافها سرقة 10 آلاف جنيه من مسكنها ولم تتهم أحدا بالسرقة.



تشكلت فرق بحث جنائي بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية والرائد محمد صابر عبدالباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبدالباقي، معاون مباحث الوحدة، وجرى معاينة الوحدة السكنية وتبين وجود آثار عنف بكالون باب الوحدة السكنية المسروقة وبعثرة بمحتوياتها.



نجحت فرق البحث في تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل 28 سنة، مقيم بحي 25 يناير بالخارجة ومسجل جنائي سرقات ومتهم في 3 قضايا ضرب وسرقة.



جرى تقنين الإجراءات، وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل سرقة الشقة، وضبط 3500 جنيه بحوزته، وأرشد عن مكان باقي المبلغ المسروق، وجرى ضبطه، وتحرر للواقعة المحضر رقم 2675 جنح، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

