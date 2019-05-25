لسبب غريب.. ميجان ماركل ترفض استقبال ترامب

أعلنت دوقة ساسكس "ميجان ماركل" زوجة الأمير هاري امتناعها عن مقابلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي يستعد القصر الملكي والعائلة المالكة في بريطانيا لاستقباله، ولكن سبب الامتناع كان غريبا حيث تعتبر "ميجان" الرئيس الأمريكي شخصا كارها للمرأة.



وينضم إلى الملكة إليزابيث الثانية كل من أمير ويلز ودوق "كورنوول" في حفل استقبال الرئيس الأمريكي، الذي سيقام في حديقة قصر باكنغهام بدلًا من المكان المعتاد لمسيرة هورس جاردز في وايت هول بسبب مخاوف أمنية.



وتعتزم "ميجان" التغيب عن حفل الاستقبال ومأدبة الغداء التي سيحضرها زوجها الأمير "هاري"، ويعود السبب في ذلك إلى خلافها مع الرئيس الأمريكي الذي وصفته من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنه "كاره للمرأة، ومثير للخلاف".



وفي مأدبة الدولة ، ستنضم دوق ودوقة كامبريدج إلى عشاء الملكة والأمير تشارلز وكاميلا في مأدبة الدولة، التي ستقام في قاعة احتفالات الدولة، التي ستضم شخصيات بارزة من الحياة الوطنية البريطانية والأميركيين البارزين في بريطانيا.