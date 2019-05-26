بعد رفع الحظر السعودي.. برلماني: تصدير البصل يعود بالنفع على الفلاح والحكومة

قال النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري، يعتبر خطوة إيجابية نحو تغيير الحالة الإقتصادية للبلاد، كما أنها بادرة تصب فى صالح المنتجات المصرية الزراعية من الخضر والفاكهة.



وتابع تمراز فى تصريح لـ :"صدى البلد"، أن مصر غنية من انتاج محصول البصل، وبالتالى فإن تصديره للخارج سيعود بالنفع على الفلاح وأيضا الحكومة، فضلا عن زيادة دخول العملة الصعبة للبلد، مشيرا إلى أن الفترة المقبل ستشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات المصرية للخارج، وخاصة مع تنوع الزراعات.



وكانت السلطات السعودية رفعت الحظر المفروض عن البصل المصري وذلك بعد مفاوضات متميزة أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي.