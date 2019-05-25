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اقتصاد

لجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة ترفض 54 تظلما بانتخابات الغرف التجارية

السبت 25/مايو/2019 - 01:44 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
رفضت لجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة 54 طعنا وتظلما تم تقديمها من جانب المرشحين بانتخابات الغرف التجارية وفقا للمنشور رقم 7، وهو أحد المنشورات المنظمة للعملية الانتخابية للغرف التجارية "دورة 2023 - 2019" والمزمع إقامتها يوم 15 من يونيو المقبل.

وعلمت "صدى البلد" أن التظلمات والطعون التي تقدم بها الأعضاء، تشمل 7 تظلمات من مرشحين لم يتم إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين حيث تم رفضها لعدم استيفاء أوراق الترشح، بينما الـ 47 طعنا الأخرى من مرشحين ضد مرشحين اخرين، وقد تم رفضها أيضا لأنه ليس من اختصاص اللجنة نظر هذه الطعون وفقا للقانون ونص المنشور رقم 7، الذي حدد اختصاص اللجنة بأن يقتصر على نظر التظلمات والطعون الخاصة بالمرشحين الذين لم تدرج اسمائهم بالكشوف او تم استبعادهم.

وأوضحت مصادر مطلعة باللجنة أنه سيتم إخطار الغرف التجارية بنتائج الطعون والتظلمات تمهيدا لاعداد القوائم النهائية للمرشحين ونشرها بالجريدة الرسمية خلال اسبوع من تاريخ انتهاء اللجنة من اعمالها، مع فتح الباب أما المرشحين للتنازل حتى 10 يونيو المقبل.

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