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برلمان

برلماني: مشروعات عربات الطعام المتنقلة توفر فرص عمل للشباب في إطار شرعي

السبت 25/مايو/2019 - 01:20 م
صدى البلد
فريدة محمد
أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لمشروعات عربات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب بأكثر من محافظة، مشيرا إلى أنها تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد "عبد الله" أن دعم مثل هذه المشروعات الصغيرة يساهم في نجاح خطة الدولة في تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلي رسمي، والذي يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وطالب النائب بسرعة إصدار التراخيص وتقديم الدعم اللازم لهم، وكذلك الاهتمام بالمشروعات القائمة المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات وضمها لمنظومة العمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، والتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظمة.

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