هيلثي الحلقة 20: أسباب فشل الريجيم وطرق علاجها مع مها راداميس

قالت الدكتورة مها راداميس، استشاري التغذية والتخسيس، إن مرض السمنة من أكثر الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، والذي يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية كبيرة.



وأضافت "راداميس" في برنامج "هيلثي" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بعمل ريجيم، ولا يفقدون الوزن، ولكن دون علمهم بأسباب حدوث ذلك.



وأكدت أن اتباع نظام غذائي غير صحي، حتى وإن التزمت بتناول السعرات الحرارية المخصصة لك في يومك، فسوف تعاني من زيادة الوزن، وهو ما يتسبب في حدوث هزال، وتعب مستمر.



وأوضحت "راداميس" أن المشكلة الأخرى التي يمكن ان يواجهها أي شخص عند إنقاص الوزن، هي عدم انخفاض الوزن بالشكل المرجو، حيث إن الجسم يعطي رد فعل عنيفا تجاه عدم تناول الطعام، وهو ما يجعل الجسم يخزن الدهون بشكل أكبر، وعدم التفريط في الدهون الموجودة بداخله.



وأشارت إلى أن الامتناع عن تناول الطعام من أحد أبرز الأسباب في فشل الريجيم، وزيادة الوزن مع المرة الأولى التي سوف يتناول فيها طعام يحتوي على نسبة عالية من الدهون.



ونوهت "راداميس" بأنه عند أخذ القرار بإنقاص الوزن، فعلينا معرفة السبب الرئيسي وراء الإصابة زيادة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية، وشرب الماء بشكل كافٍ.



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