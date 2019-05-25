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أخبار العالم

بث مباشر.. انطلاق احتجاجات الأسبوع 28 للسترات الصفراء في فرنسا

السبت 25/مايو/2019 - 01:28 م
متظاهرو السترات الصفراء
متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا
على صالح
خرج عناصر حركة السترات الصفراء اليوم "السبت" في باريس لانطلاق ومواصلة مظاهرات الأسبوع الثامن والعشرين على التوالي منذ انطلاقها في فرنسا في منتصف نوفمبر 2018 بسبب زيادة ضريبة الوقود المخطط لها.

ونشر موقع سبوتنيك الناطق بالفرنسية مقطع للبث المباشر لفعاليات الاحتجاج، والتي من المتوقع أن تحسم مصير حركة السترات الصفراء.




وتخلت السلطات الفرنسية عن خططها لرفع الضرائب المفروضة على الوقود واستحدثت تدابير أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويواصل النشطاء النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا في نهاية كل أسبوع للتظاهر للتعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة.

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