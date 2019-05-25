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أخبار العالم

الرئيس الروسي: أفريقيا تسير بثقة على طريق التنمية

السبت 25/مايو/2019 - 01:40 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تهنئته لرؤساء دول وحكومات أفريقيا بمناسبة "يوم أفريقيا" متمنيا لهم التوفيق في حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية ، وتوثيق التعاون بين بلدان القارة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن الرئيس الروسي قوله ، اليوم / السبت / إن الدول الأفريقية تسير بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وإنها تلعب دورا متزايدا في حل مختلف القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي.

وأكد بوتين أن ( موسكو ) تؤيد جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.

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