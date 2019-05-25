إخماد حريق بالمركز السوري للدواجن بالعاشر من رمضان

شب حريق كبير بالمركز السوري للدواجن بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لعدد كبير من الدواجن قدرت قيمتها بنصف مليون جنيه.



فقد تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب حريق هائل بالمركز السوري للدواجن بالمجاورة السادسة بقسم أول العاشر، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، ونتج عن الحريق التهام النيران لجميع محتويات المركز.



وتولت النيابة التحقيق في الحادث وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة فنية لتحديد الخسائر وقيمتها.