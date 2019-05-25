مدير بيطري المنوفية: فتح المجازر من السابعة صباحا لنهاية رمضان

تفقد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، مجزر بي العرب النصف في الباجور، ورافقه الدكتور جمال الصعيدي مدير الإدارة، حيث تفقد عوض آليات الذبح، مؤكدا توفير جميع مستلزمات عملية الذبح للتغلب على أي معوقات.



كما أمر بفتح المجزر من الساعة السابعة صباحا استجابة لطلب الجزارين خلال شهر رمضان الكريم، وقد تم عمل اشارة لجميع المجازر بمواعيد العمل من السابعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر.