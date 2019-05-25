طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي اليمن

أفاد "قناة العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم /السبت / بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا " الحوثي " الانقلابية في محافظة "حجة" شمالي البلاد .



وذكرت مصادر عسكرية أن تلك التعزيزات شملت مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة ، وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.



وكان مصدر عسكري قد أكد في وقت سابق ، أن الجيش اليمني تمكن من تحرير عدة قرى في محافظة حجّة ، تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية، عقب هجوم على مواقع المليشيا المدعومة من إيران .