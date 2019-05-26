ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطلب فحص المنتجات الزراعية قبل تصديرها

الأحد 26/مايو/2019 - 05:00 ص
النائب صبري يوسف
النائب صبري يوسف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان
أمينة الدسوقى
أشاد النائب صبري يوسف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، برفع السعودية الحظر المفروض عن البصل المصري، مؤكدا أنها خطوة للأمام نحو التصدير للخارج.

وطالب يوسف فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة بضرورة التوسع فى الصادرات المصرية للخارج من الخضر والفاكهة، إضافة إلى فحص المنتجات الزرعية من قبل الحجر الزراعى قبل تصديرها، حتى يتم التأكد من سلامتها، وعدم وجود أي ملاحظات خارجية عليها.

وكانت السلطات السعودية رفعت الحظر المفروض عن البصل المصري بعد مفاوضات أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي.

ترشيحاتنا

أين القطارات.. طارق يحيى: الإعلام يتجاهل الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

دعاء اليوم الـ 21 من شهر رمضان

صورة غامضة وبدون تعليق من محمد صلاح ..شاهد

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

احذر من شحن هاتفك في الأماكن العامة لهذا السبب

سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل وعكتها الصحية أثناء تصوير ابن أصول وحملة فرعون.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور