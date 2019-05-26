برلماني يطلب فحص المنتجات الزراعية قبل تصديرها

أشاد النائب صبري يوسف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، برفع السعودية الحظر المفروض عن البصل المصري، مؤكدا أنها خطوة للأمام نحو التصدير للخارج.



وطالب يوسف فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة بضرورة التوسع فى الصادرات المصرية للخارج من الخضر والفاكهة، إضافة إلى فحص المنتجات الزرعية من قبل الحجر الزراعى قبل تصديرها، حتى يتم التأكد من سلامتها، وعدم وجود أي ملاحظات خارجية عليها.



وكانت السلطات السعودية رفعت الحظر المفروض عن البصل المصري بعد مفاوضات أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي.