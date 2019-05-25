وكيل تموين المنوفية: توريد 130 ألف طن قمح لصوامع المحافظة

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 130 ألفا 245 طن قمح.



مؤكدًا على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.



وأكد الجمال، الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمنا قوميا.