رئيس المقاولين العرب يتفقد الأعمال بـ أنفاق بورسعيد.. صور

تفقد المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" موقع مشروع أنفاق بورسعيد للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادا لافتتاحها قريبا.



ويعد إنشاء أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، الخطوة الأهم نحو تكوين شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء وتلك أبرز 10 محطات و20 صورة في رحلة إنجاز حفر أنفاق العبور لسيناء بسواعد شباب مصر:



1- نفذ هذه الأنفاق 4 شركات وطنية هي (بتروجت وكونكورد بأنفاق شمال الإسماعيلية - المقاولون العرب وأوراسكوم بأنفاق جنوب بورسعيد) وبإشراف الاستشاري المصري العالمي دكتور هاني عازر.



2- اختار الرئيس شراء ماكينات حفر الأنفاق لتكون مملوكة للقوات المسلحة لترشيد تكلفة التنفيذ، بديلا عن الاستئجار، وقرر طرح الحفر لينفذ بسواعد مصرية مدنية 100% وبإشراف رجال الهيئة الهندسية.



3- قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالميا حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية (هنركرشت)، وتم مفاوضة الشركة لتخفيض التكلفة بنسبة 25%، وتم التعاقد معها على تصنيع وتوريد عدد 4 ماكينات حفر أنفاق كاملة بالمعدات المساعدة وتدريب نحو 40 مهندسا، بالإضافة لقيام الشركة بالمعاونة في الإشراف على أعمال الحفر.



4- تم تسلم مواقع العمل بنهاية فبراير 2015 ثم توالى وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016، وتم تجميعها بمواقع العمل بأيدي المهندسين والفنيين والعمال المصريين بإشراف الشركة الألمانية المسئولة عن عملية تركيب وقيادة الماكينات أثناء أعمال الحفر لمسافة 100 متر، حيث بدأ الحفر في يونيو 2016 لينتهي خلال عامين في أسرع معدلات حفر في العالم.



5- تم الاستفادة من خبرات دولية لحفر الأنفاق، حيث تم التعاقد مع شركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية لتحقيق قيمة مضافة للمشروع، ومن بينها شركة ARCADIS الهولندية كمكتب استشاري لأعمال التصميمات، وشركة CDM Smith الألمانية كمكتب استشاري لأعمال المراجعة على التصميم والإشراف على التنفيذ، وشركتا CMC الإيطالية وHERRENKNECHT الألمانية للدعم الفني في تنفيذ الأنفاق.



6- تم استخدام تقنية تبريد حتى -35 درجة للتمكن من شق قنوات الاتصال بين النفقين، وهي أحد أهم التحديات التي واجهت الحفر لملوحة التربة الشديدة.



7- يتكون المشروع من نفقي سيارات (كل نفق يخدم اتجاها مروريا واحدا) تمر أسفل قناة السويس بشمال الإسماعيلية عند الكيلو 73.250 بإجمالي طول النفق الواحد 5820 مترا، والتعاقد مع تحالف شركتي (أوراسكوم - المقاولون العرب) لتنفيذ نفقي سيارات تمر أسفل قناة السويس بجنوب بورسعيد عند علامة الكيلو 19.150 ويشمل إجمالي طول النفق الواحد 3920 مترا ويتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة.



8- تم إنشاء مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 14500 م2. بطاقة إنتاجية قصوى 15 حلقة كل يوم.



9- يستغرق العبور بين الوادي وسيناء داخل الإنفاق بين 15 و20 دقيقة بسرعة 60 كيلومترا محددة برادار، وتؤمن مداخل السيارات أضخم بوابات تأمين وتفتيش للكشف عن المتفجرات.



10-نهاية حلم أصبح بداية مشروع جديد، حيث تم نقل إحدى ماكينات الحفر الألمانية المصرية العملاقة TBM إلى موقع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بعد انتهاء عملها فى حفر أنفاق قناه السويس الأربعة، وجار تجهيز موقع مصنع pre-cast concrete segments لحلقات تبطين النفق الجديد على غرار باقى الأنفاق.