أورمان البحيرة تجدد 26 منزلا و4 مساجد وتوزيع 1500 طقم ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك.. صور

واصلت جمعية الأورمان بالبحيرة نشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة؛ وذلك خلال شهر رمضان في إطار نشاطها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بمديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية؛ للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.
ومن جانبه ثمن اللواء هشام آمنة دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وخاصة جمعية الأورمان بالبحيرة فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية؛ إضافة إلى رعاية الأيتام وتقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى لهم.
فيما صرح أحمد عبد المحسن - مدير جمعية الأورمان بالبحيرة بأنه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ستقوم الجمعية بتوزيع عدد 1000 طقم أحذية جديدة و500 طقم ملابس جديدة على قرى مركز أبو المطامير للأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام.
وقامت الجمعية بعمل إحلال وتجديد لعدد (26) منزلا بعد إعادة إعمارها من نجارة ومحارة وسباكة وكهرباء ونقاشة ورخام وسيراميك وتزويدها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والفرش بقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى، وكذا تم افتتاح (4) مساجد بعد إعادة بنائها بشكل كامل وتشطيبها وتجهيزها ضمن مشروع الأورمان لبناء دور العبادة وإعمار بيوت الله وقامت الجمعية بافتتاحها خلال الشهر الكريم بذبح 5 عجول وخروفين وتوزيع اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية من أهل القرية والعزب والتوابع المجاورة وعمل إفطار جماعى لعدد ١٠٠٠ فرد.