أورمان البحيرة تجدد 26 منزلا و4 مساجد وتوزيع 1500 طقم ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك.. صور

واصلت جمعية الأورمان بالبحيرة نشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة؛ وذلك خلال شهر رمضان في إطار نشاطها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بمديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية؛ للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.





ومن جانبه ثمن اللواء هشام آمنة دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وخاصة جمعية الأورمان بالبحيرة فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية؛ إضافة إلى رعاية الأيتام وتقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى لهم.





فيما صرح أحمد عبد المحسن - مدير جمعية الأورمان بالبحيرة بأنه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ستقوم الجمعية بتوزيع عدد 1000 طقم أحذية جديدة و500 طقم ملابس جديدة على قرى مركز أبو المطامير للأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام.