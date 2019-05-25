151 ألفا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. سيارة إسعاف وتكثيف أمني أمام كل لجنة.. وضبط طلاب يشطبون على ورقة الإجابة

انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الأزهر: 151 الف طالب يؤدون الامتحان اليوم وغرفة العمليات لم تتلق شكاوى

ضبط عدد من الطلاب يشطبون على ورقة الإجابة

السويس الأزهرية: سيارة إسعاف بجوار كل لجنة في امتحانات الثانوية لأول مرة

أزهر البحر الأحمر: 500 طالب يؤدون الامتحان وغرفة العمليات لم ترصد مشكلات

وأضاف أن اليوم الأول من الامتحانات يؤدي فيه طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفقه لجنة صباحية ورياضيات فرع ديناميكا فترة مسائية.





انطلق اليوم، السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة القرآن الكريم بنظامها الجديد.وكشف الشيخ محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن استقرار العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد محافظات الجمهورية.وقال عبد الرحيم لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات مستمرة حتى الخميس المقبل وستتوقف بسبب إجازة عيد الفطر المبارك وستعود مرة أخرى للبدء في 8 يونيو المقبل.وأضاف أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بخصوص تسريب الامتحانات اليوم، منوها بأن ما تم رفعه متعلق بحالات بسيطة لا تؤثر على العملية الامتحانية مثل تشطيب طالب على ورقة الامتحان أو تمزيقها بسبب عدم قدرته على الإجابة، وتم تسليمهم ورقة أخرى للحل ما لم يؤثروا على مناخ اللجنة.وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحان اليوم حوالي 151 ألف طالب، وتمت تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل اللجان.من ناحية أخرى، أكد الشيخ أحمد حمادي، رئيس منطقة السويس الأزهرية، انتهاء الفترة الأولى الصباحية من فعاليات اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية دون وجود شكاوى من الطلاب.وقال حمادي لـ"صدى البلد"، إن منطقة السويس عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان فيها حوالي 450 طالبا وطالبة، منوها بأن المنطقة صغيرة لأنها تعتبر مدينة واحدة وبها أربع لجان فقط.وأوضح أن الطلاب يؤدون الامتحان بنظام يوم القسم العلمي ويوم للقسم الأدبي، ومن المقرر أن تتوقف الامتحانات بعد الخميس المقبل وتستأنف بعد إجازة عيد الفطر مرة أخرى.وكشف حمادي عن استعدادات المنطقة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، منوها بأنه تم توفير سيارة إسعاف بمحيط كل لجنة تحسبا لوجود حالات مرضية من الطلاب أو المراقبين، وهذا يحدث لأول مرة كما تكثف قوات الشرطة تواجدها في محيط اللجان لإحكام التأمين والسيطرة على اللجان، كما تؤمن القوات عملية توزيع الأسئلة على اللجان.وقال الشيخ عبد الجليل حسان، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، إن امتحانات اليوم مرت بكل هدوء واستقرار دون حدوث مشكلات أو ورود شكاوى.وأضاف حسان، لـ"صدى البلد"، إن المحافظة بها تسع لجان، اثنين منهم في مدينة الغردقة، وكل مدينة أخرى بها لجنتين واحدة للبنين وأخرى للفتيات، منوها بأن عدد الطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية لدينا حوالي 500 طالب.وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع الامتحانات بشكل لحظي وبتوفيق الله تعالى لم تتلق الغرفة أي شكاوى، علاوة على تعاون المنطقة مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وكذلك وزارة الداخلية لتأمين اللجان وتوفير عنصر أمني بكل لجنة.