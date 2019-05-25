تخصيص 23 مسجدا للاعتكاف في العشر الأواخر بأسوان

أعلنت مديرية الأوقاف بأسوان عن تخصيص 23 مسجدًا للإعتكاف بنطاق المحافظة، والذى يبدأ فى العشرة أيام الأخيرة بشهر رمضان المعظم.





وشملت المساجد المخصصة للإعتكاف مسجد آل البيت، ومسجد جزيرة دومارية، ومسجد العتيق بنجع الكيال، ومسجد العتيق بمنطقة المفالسة، ومسجد الحقنة بنجع الحقنة، ومسجد نجع الدقاديق، ومسجد الشيخ على، ومسجد إسماعيل كرورا، ومسجد عزبة المصرى، ومسجد النصر بكورنيش النيل، ومسجد التوحيد، ومسجد الرحمة، ومسجد التقوى، ومسجد الشيخ عيسى.





بجانب مسجد زين العابدين، ومسجد على بن أبى طالب، ومسجد اليومى بنطاق مركز إدفو، ومسجد الزهراء، ومسجد الفتح بنطاق مركز كوم أمبو، بالإضافة إلى مسجد بدر ومسجد أبو سمبل بمدينة أبو سمبل السياحية .



