رغم رفع كفاءة الضخ.. طنطا تبحث عن المياه.. الأهالي: شكاوانا لا تحصى والمحليات في وادٍ والشركة فى وادٍ آخر.. ومصدر بالمحافظة يكشف السبب

محافظ الغربية يوجه رؤساء الأحياء باستكمال خطة الرصف وتطوير خدمات البنية التحتية بطنطا

مصادر بالمحافظة: زيادة الأبراج السكنية والتوسع العمراني سبب أزمة مياه الشرب

رئيس الشركة يوجه بصيانة جميع الأعطال ورفع كفاءة ضخ المياه بالمناطق الضعيفة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار أزمة حقيقية بسبب ضعف ضخ مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي، حيث يعاني عشرات الآلاف من أسر وعائلات بمناطق شوارع ابن الفارض وطه الحكيم وهدايه والحلو وسعيد خلال فترات النهار والليل طوال فعاليات شهر رمضان المبارك، وهو ما أثار حفيظتهم وأصابهم بحالة من الاستياء بسبب تجاهل المسئولين شكواهم المستمرة حيال نقص المياه طوال الأسابيع الماضية.وكان موقع "صدى البلد" رصد وقائع كسر وتهالك شبكات الصرف الصحي، فضلا عن ضعف ضخ المياه وتلوثها بالشوائب وتعكرها داخل منازل بعض المواطنين القاطنين بذات المناطق المذكورة، فضلا عن تقدم الأهالي بشكاوى رسمية إلى فرع مياه الشرب بمنطقة المرشحة بطنطا وغرف العمليات والطوارئ بديوان محافظة والمحليات التنفيذية ولكنها جاءت دون جدوى."والله احنا تعبنا بجد من كثرة الشكاوى بسبب نقص المياه واحنا مش ذنبنا فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو وموجة الحر طوال اليومين الماضيين نعاني من ضعف المياه بالصنابير وعدم وصولها، والعطش أصبح شعارا رسميا وسكان شارع مصطفى كامل يعاني أهله من أزمة المياه"، بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدى البلد " الحاج أحمد حسن، 58 سنة، لافتا إلى أن أهالي المنطقة تواصلوا مع خاصية الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للإعراب عن أزمة انقطاع مياه الشرب لأكثر من 6 ساعات متواصلة فى الفترة ما بين "12- 5" مساءً بمعدل يومي.وناشد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان تطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي كي تكون مؤهلة لخدمة أهالي طنطا، وأضاف: "ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وحسبي الله ونعم الوكيل فى أى مسئول لا يراعي الله فينا، وفعلا موجة العطش والمياه فى فترة الصيام حياة كرب وربنا بيهونها علينا الحمد لله".فى السياق ذاته، أكدت نور محمدي، ربة منزل مقيمة بشارع سعيد، أن ضعف مياه الشرب أصبح واقعا مؤلما لكل الأسر والعائلات من كبار السن من الرجال والسيدات وصغار السن، وقالت: "خدمات المحليات فى وادٍ ومسئولي شركة المياه فى وادٍ آخر، وكلنا كمواطنين بندفع ثمن تخاذلنا فى الدفاع عن حقوقنا وفعلا تعبنا من اللجوء لتخزين مياه من محطات التنقية، فضلا عن وجود مواتير مياه لا تستطيع الحصول على قطرات مناسبة تكفي حاجة كل أسرة بشارع سعيد بسبب الأبراج السكنية المخالفة".وأضافت أن مسئولي المحليات لا يراعون سوى أصحاب سطوة رأس المال ومالكي الأبراج السكنية، وتابعت: "ربنا رحيم بعباده ولازم كل مسئول يراعي الله فى عمله من خلال التواصل مع المواطنين وتلبية رغباتهم".وكشفت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية، أن زيادة الأبراج السكنية والتوسع العمراني سبب أزمة مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي، فضلا عن البدء فى إجراءات فرض رسوم جبرية والتحسين للخدمات والمرافق محددة بسعر المتر حسب المساحة بمناطق سكنية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.فى المقابل، أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى المحاسب حامد هبيلة، السكرتير العام ورئيس غرفة عمليات والطوارئ بديوان المحافظة، بضرورة تفعيل غرفة عمليات والطوارئ بمجالس المدن والأحياء أولا بأول، ومتابعة سير شكاوى بنقص مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب بطنطا.كما وجه محافظ الغربية بضرورة الانتهاء من جميع أعمال التجميل الجارية وتخطيط الشوارع قبل عيد الفطر المبارك مع الأخذ فى الاعتبار الدقة فى الأعمال النهائية للارتقاء بمستوى الشوارع وتحويلها إلى شوارع حضارية.وشدد على أنه جار التنسيق مع إدارة مرور الغربية لوضع دراسة مرورية متكاملة لجميع الشوارع لتحقيق أعلى درجات السيولة المرورية.وقال إنه تم رصف 72 كم شوارع على مستوى المحافظة، وعن أعمال تطوير شارع البحر بطنطا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاه مزودين بإشارات مرورية.كما وجه المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس معتز محمد، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطنطا، بزيادة ضخ المياه بشوارع الحكمة والعجيزي وسيجر كون الكفور القبلية تحتاج إلى زيادة الضخ ورفع كفاءة المحطات.وقال مدير فرع شركة بطنطا إنه تمت زيادة الضخ، خصوصا بعد الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء بئر جديد بمحطه مياه المجزر الأسبوع القادم لزيادة الضغوط بهذه المناطق بالأدوار العليا فى المرحلة المقبلة.