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محافظات

محافظ بورسعيد: 5 ملايين جنيه لحل مشكلات مياه الشرب

السبت 25/مايو/2019 - 02:46 م
محافظ بورسعيد : ٥
محافظ بورسعيد : ٥ مليون جنيه لحل مشكلات مياه الشرب
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم تقديم 5 ملايين جنيه من المحافظة لدعم قطاع مياه الشرب، وحل المشكلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وعانى منها سكان مدينة بورسعيد في الفترة الأخيرة من أجل زيادة كفاءة محطات الرفع وأعمال تطهير ترعة بورسعيد لضخ كميات اللازمة والمخصصة للمحافظة يوميا للقضاء علي مشاكل ضعف وصولها للأدوار العليا في العديد من المناطق.

وجاء تقديم مبلغ دعم المنظومة بعد الاتصالات المكثفة التي أجراها المحافظ مع وزير الموارد المائية والجهات المسئولة عن خدمة مياه الشرب للمحافظة.

وحذر المحافظ، أي مسئول من التقاعس عن أداء المهام المكلف بها في موقعه.

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