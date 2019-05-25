ضبط عاطل بحوزته 26 تذكرة هيروين في حملة أمنية بشوارع المحلة الكبرى

تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط عاطل، بحوزته 26 تذكرة هيروين داخل توك توك، بقصد الاتجار وقبل ترويجها على عملائه.



تلقى العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، إخطارا من الرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، يفيد ضبط " س. ع " 25 سنة عاطل وبحوزته 26 تذكرة لمخدر الهيروين مجهزة للبيع ،داخل توك توك يستخدم في توزيع الهيروين على عملائه.



تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.













