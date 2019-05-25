ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 26 تذكرة هيروين في حملة أمنية بشوارع المحلة الكبرى

السبت 25/مايو/2019 - 02:40 م
صدى البلد
أحمد على
تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط عاطل، بحوزته 26 تذكرة هيروين داخل توك توك، بقصد الاتجار وقبل ترويجها على عملائه.

تلقى العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، إخطارا من الرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، يفيد ضبط " س. ع " 25 سنة عاطل وبحوزته 26 تذكرة لمخدر الهيروين مجهزة للبيع ،داخل توك توك يستخدم في توزيع الهيروين على عملائه.

تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.






ترشيحاتنا

بـ5 خطوات بسيطة.. اعرف من حظرك على الـWhatsapp

4 تصريحات نارية لـ ناهد السباعى: أنا معقدة من الرجالة .. وبكلم الميتين .. ومريضة بأمى

المصريون بخير .. بعد تفجير ليون رئيس النادى المصري يكشف ملابسات الحادث ويطمئن أبناء المحروسة

ضربة البداية لـ تايم سبورت.. لقاء حصري مع أجيري.. وإذاعة نهائي الكونفدرالية

ماراثون الثانوية العامة.. 7 أعذار مقبولة لعدم مشاركة المعلم في الامتحانات

ميدو يهاجم الإعلام الإنجليزي بسبب تيريزا ماي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

طاحونة البرنس.. طراز عثماني فريد يتألق في بلاط بـ الوادي الجديد

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر