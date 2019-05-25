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أخبار العالم

بعد تفحم تل أبيب.. لقطات جديدة تكشف خسائر إسرائيل من حرائق الموجة الحارة

السبت 25/مايو/2019 - 02:43 م
لقطات جديدة تكشف
لقطات جديدة تكشف خسائر إسرائيل من حرائق الموجة الحارة
سمر صالح
نشرت الصحف العبرية اليوم لاسبت لقطات تكشف حجم خسائر إسرائيل من موجة الحر الأخيرة التي أشعلت دولة الاحتلال.

وانتشرت الحرائق فى أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية منذ الخميس الماضي حتى اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي دمر عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب بسبب موجة الحر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قدرات إسرائيل على مكافحة الحرائق وقال "أرغب في زيادة قدرتنا على مكافحة الحرائق بشكل مستقل، وأفكر في توسيع سرب طائرات الإطفاء الجوي الإسرائيلي للعمليات اليومية والعمليات الليلية، واعتزم تنفيذ ذلك في العام المقبل".

وأعطى نتنياهو تعليماته لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بالعمل الفوري "لإحضار طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق".

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت إسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضرارًا جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.


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