محافظ بني سويف: 97% نسبة التنفيذ في رصف 66 طريقا وشارعا

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 97 % في مشروعات رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع، وذلك ضمن خطة المديرية للعام 2018 / 2019، مشيرا إلى أنه تمت إضافة طريقين آخريين وهما طريق مدخل بهبشين من طريق ديمو، وطريق الشقر بالفشن.



حيث تشمل خطة الرصف التي تنفذها مديرية الطرق "توسعة - وإعادة واستكمال رصف" 34 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، وكذلك 30 شارعا داخليا، وتأهيلها بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وأيضا تسيير حركة المرور بسهولة، وتبلغ أطوال الطرق الداخلية "المحلية" والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة حوالي 50 كيلومترا، والشوارع حوالي 14 كيلومترا على مستوى المراكز السبع، علاوة على أعمال التطوير بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميدانى المحطة والزراعيين والحمرايا وشارع زكريا، وبعض الميادين الصغيرة التي تم خلقها لتسهيل الحركة المرورية مثل: حلمي الملط مع طريق السادات، بجانب ما يتم تنفيذه حاليا من تطوير طريق كورنيش النيل.



وفي مجال إصلاح الشوارع والطرق تم عمل خطة لترميم ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة العاصمة والمدن الأخرى، حيث تم ترميم الحفر والقواطع بـ 50 شارعا بالمدينة.



وفيما يتعلق بمجال تحقيق الانسياب المروري وتيسير حركة السير بالطرق والشوارع من خلال خلق محاور مرورية جديدة، حيث يجرى التعاون مع المرور لتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن والمناطق الساخنة (أمام المصالح والمنشآت الحيوية والتجارية) عن طريق تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة، وخلق محاور مرورية جديدة.



جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي عرضه ناصر فراج مديرعام الطرق عن الموقف التنفيذي لخطة الرصف على مستوى المحافظة، والذي يتضمن جميع التفاصيل عن الأعمال، والمعوقات التي يتم تذليلها ليتم الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.