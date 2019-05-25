ابنة المتحدث باسم بوتين تثير الجدل بين أوروبا وروسيا.. وأبوها يكشف علاقتها ببروكسل



علق المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، على تقارير تفيد بأن ابنته إليزابيتا بيسكوفا تعمل في البرلمان الأوروبي.



أشار العديد من السياسيين الأوروبيين إلى أن ابنة ديميتري بيسكوف، التي تدرس في فرنسا، قد تواجه صعابا في مشوارها لاختيار برنامج الدراسة الذي تعمل عليه بسبب تضارب المصالح ، لكن عضو البرلمان الأوروبي الذي اختار المتدربة قال إن لها كامل الحق في دخول البرنامج ولكن لن يكون لها الحق في امتلاك إمكانية الوصول إلى برنامج البيانات.



وأوضح أن إليزابيتا البالغة من العمر 21 عامًا قد التحقت ببرنامج لتدريب الطلاب بالبرلمان الاوروبي، وأضاف "أنت تعلم أن الأمر يتعلق بطالب منتظم وتدريب منتظم" ، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بواجباته المهنية.



وأكد اليميني الفرنسي أيمريك تشابريد، الذي يشارك في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، أن ابنة متحدث الرئاسة الروسي تعمل معه كمتدربة مساعدة، وتم إدراج اسمها وموقعها في صفحة Chauprade على موقع البرلمان الأوروبي.