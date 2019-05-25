ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ابنة المتحدث باسم بوتين تثير الجدل بين أوروبا وروسيا.. وأبوها يكشف علاقتها ببروكسل

السبت 25/مايو/2019 - 02:53 م
ابنة المتحدث باسم
ابنة المتحدث باسم الرئيس الروسي
على صالح

علق المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، على تقارير تفيد بأن ابنته إليزابيتا بيسكوفا تعمل في البرلمان الأوروبي.

أشار العديد من السياسيين الأوروبيين إلى أن ابنة ديميتري بيسكوف، التي تدرس في فرنسا، قد تواجه صعابا في مشوارها لاختيار برنامج الدراسة الذي تعمل عليه بسبب تضارب المصالح ، لكن عضو البرلمان الأوروبي الذي اختار المتدربة قال إن لها كامل الحق في دخول البرنامج ولكن لن يكون لها الحق في امتلاك إمكانية الوصول إلى برنامج البيانات.

وأوضح أن إليزابيتا البالغة من العمر 21 عامًا قد التحقت ببرنامج لتدريب الطلاب بالبرلمان الاوروبي، وأضاف "أنت تعلم أن الأمر يتعلق بطالب منتظم وتدريب منتظم" ، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بواجباته المهنية.

وأكد اليميني الفرنسي أيمريك تشابريد، الذي يشارك في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، أن ابنة متحدث الرئاسة الروسي تعمل معه كمتدربة مساعدة، وتم إدراج اسمها وموقعها في صفحة Chauprade على موقع البرلمان الأوروبي.

ترشيحاتنا

بعد تفحم تل أبيب.. لقطات جديدة تكشف خسائر إسرائيل من حرائق الموجة الحارة

بسبب مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية لـ جهاد جريشة: حرام عليك

قتله جوه مصنع الكراسي.. عامل يقتل زميله الأفريقي بـ مفك في مدينة بدر

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 602 جنيه اليوم السبت 25 مايو 2019

الإفتاء تصحح خطأ في صلاة التهجد يخالف سنة الرسول الكريم

بـ5 خطوات بسيطة.. اعرف من حظرك على الـWhatsapp

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

طاحونة البرنس.. طراز عثماني فريد يتألق في بلاط بـ الوادي الجديد

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر